China e Europa reforçam compromisso de parceria em cúpula do G20

Durante a recente cúpula do G20 em Nova Déli, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, enfatizaram que não existe conflito de interesses entre a China e a Europa. Ambos os líderes destacaram a importância de fortalecer os laços bilaterais e trabalhar juntos para promover a estabilidade global e a prosperidade no continente euro-asiático.

Situados em lados opostos da Eurásia, a China e a Europa, de acordo com Li Qiang, não enfrentam conflitos geopolíticos significativos. Pelo contrário, eles reconhecem a importância de sua relação e seu impacto no cenário internacional. A China expressou sua prontidão para colaborar com a Europa visando o desenvolvimento sólido e constante de sua parceria.

Ambos os líderes concordaram que as relações sino-europeias têm um impacto direto na estabilidade global e na prosperidade do continente euro-asiático. Li Qiang reforçou a importância de uma Europa próspera e estável e se comprometeu a trabalhar em conjunto com a Europa para fortalecer o diálogo, aprofundar a cooperação de benefício mútuo e lidar com questões sensíveis de forma a promover o desenvolvimento sustentável das relações China-Europa.

O primeiro-ministro chinês enfatizou a necessidade de fortalecer a orientação estratégica, especialmente porque este ano marca o 20º aniversário da parceria estratégica abrangente China-UE. Ele expressou o desejo de presidir a nova rodada da cúpula China-UE juntamente com Charles Michel e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Li Qiang assegurou que o desenvolvimento da China representa uma oportunidade, não um risco, para a Europa, e encorajou ambas as partes a continuarem abertas e a cooperar para benefício mútuo. Ele prometeu que a China continuará sendo um amigo e parceiro confiável da Europa, estando disposta a melhorar o diálogo, a negociação e a estabilidade das relações econômicas e comerciais bilaterais.

Por sua vez, Charles Michel reforçou o compromisso da UE em ser uma amiga e parceira confiável da China, enfatizando que uma China próspera beneficia não apenas a União Europeia, mas o mundo como um todo. A UE reiterou seu compromisso com o princípio de Uma Só China e manifestou disposição para trabalhar com a China em diversas áreas, incluindo mudança climática, saúde pública, segurança e estabilidade global.

Com informações da XINHUA Agency News