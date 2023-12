Semana de 4 dias: Como as empresas estão se preparando para adotar a nova modalidade?

No Brasil, 20 empresas foram selecionadas para participar do projeto-piloto da semana de quatro dias, que começa a ser testado no Brasil em novembro deste ano e se estenderá para 2024. A Reconnect Happiness at Work lidera o projeto no país, em parceria com a 4 Day Week Global e o Boston College.

A proposta da semana de quatro dias, é reduzir a jornada de trabalho para 32 horas semanais. A nova jornada poderá ser cumprida de três maneiras:

tirando a segunda-feira da semana útil;

tirando a sexta-feira da semana; ou

reduzir a carga horária todos os dias.

A proposta do projeto é utilizar a lógica do “100 – 80 – 100“, que consiste em: 100% do salário; 80% de tempo e 100% de produtividade.

Confira o cronograma do estudo:

Junho e Julho de 2023: Foram realizadas sessões informativas sobre o programa piloto.

Agosto de 2023: Foi o prazo final para se inscrever na primeira fase do programa piloto.

Agosto, Setembro e Outubro de 2023: Período de preparação, treinamento e sessões de integração com equipe de suporte.

Novembro: Estabelecer métricas de linha de base para o aspecto de pesquisa do piloto e estar pronto para o teste.

Novembro de 2023 a Abril de 2024: Período de teste de seis meses, do início ao fim.

De acordo com a 4DayWeek, o processo de implantação da semana de 4 dias é cuidadosamente planejado e envolve várias etapas para garantir uma transição suave e bem-sucedida para uma semana de trabalho reduzida.

“Nossa abordagem começa com um planejamento de três meses, durante os quais orientamos as empresas por meio de mudanças em sua comunicação, estrutura da semana de trabalho, gestão do tempo e acompanhamento de métricas”, explica a organização.

Empresas participantes

Hospital Indianópolis – especializado em cirurgias bucomaxilofacial e procedimentos odontológicos, tem entre 51 e 200 funcionários, segundo informações do perfil no LinkedIn da empresa;

Editora Mol – editora de impacto social, que reverte seus lucros para ONGs, tem entre 11 e 50 funcionários;

Smart Duo – empresa especializada em projetos arquitetônicos, possui entre 2 e 10 funcionários;

Thanks for sharing – produtora de vídeos em motion-design para o mercado corporativo, possui entre 11 e 50 funcionários;

Oxygen – plataforma de conteúdo por assinatura sobre inovação;

Haze Shift – Consultoria de Inovação e Transformação Digital, possui entre 11 e 50 funcionários;

GR Assessoria Contábil – escritório contábil e tributário especializado em atendimento de empresas;

Alimentare – empresa de prestação de serviços de alimentação coletiva, tem entre 201 e 500 funcionários;

Ab Aeterno – estúdio de produção editorial possui entre 2 a 10 funcionários;

Soma – empresa de serviços compartilhados do grupo Dreams (que realiza o Rock in Rio, o Artplan e o Dream Factory);

Brasil dos parafusos – empresa especializada na fixação de parafusos, tem entre 11 a 50 funcionários;

Innuvem Consultoria – empresa de soluções por computação em nuvem;

Inspira Tecnologia – plataforma de software sobre dados jurídicos;

PN Comunicação Visual – empresa de construção de identidade visual;

Clementino & Teixeira Advocacia – escritório de advocacia que realiza a consultoria do projeto no Brasil, tem entre 11 a 50 funcionários;

Plongê Consultoria – consultoria de seleção de executivos, tem entre 11 a 50 funcionários;

Vockan – consultoria de serviços empresariais, tem entre 51 a 200 funcionários.

Outras três empresas também foram selecionadas, mas não autorizaram a divulgação.

Simone Cyrineu, CEO e fundadora da produtora Thanks for Sharing, destaca que a empresa busca testar e encontrar um modelo de trabalho que atenda a todos de maneira justa e equilibrada, sendo a semana de quatro dias um esquema de rodízio ou por áreas da empresa. “Entendo que, assim como muitos processos organizacionais, este é o caso de parar para avaliar qual o melhor caminho para sua empresa”, afirmou a produtora em nota.