Xi pede maior prontidão militar para combate

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu que se reforce de forma abrangente a prontidão de combate das tropas durante uma inspeção a um grupo de exército sediado no nordeste do país.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações ao inspecionar o 78º Grupo do Exército na sexta-feira.

Xi se reuniu com representantes do grupo de exército e tirou fotos com os mesmos. Ele elogiou as forças militares e as forças policiais armadas por sua participação rápida e corajosa no trabalho de alívio de desastre quando as enchentes atingiram as regiões de norte e nordeste do país.

Xi pediu esforços para melhorar o nível de preparação para o combate, fortalecer o treinamento no que tange a assuntos-chave e difíceis e construir novas capacidades de combate.

Xi também enfatizou a importância de fortalecer a construção do Partido, manter um alto nível de integridade e unidade das forças armadas e garantir que os soldados permaneçam estáveis e seguros.

Zhang Youxia e outros funcionários militares seniores estavam presentes durante a inspeção.

Com informações do Portal Xinhua.

