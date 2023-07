Chile inaugura primeiro escritório da Rota Bioceânica em Campo Grande

Com a inauguração do primeiro escritório de representação comercial do Chile fora de seu território, Campo Grande vê seu papel estratégico na Rota de Integração Latino-Americana cada vez mais fortalecido. De acordo com a prefeita Adriane Lopes, o espaço, inaugurado nessa sexta-feira (7), após diversas reuniões junto ao Governo de Tarapacá, servirá para firmar compromissos e estreitar laços diplomáticos, comerciais, culturais e turísticos entre o Chile e o Brasil.

Devido a sua localização privilegiada, a Capital é vista como um hub logístico para o corredor e traçado certo para entrada no Brasil, chegando a outros Estados, e até mesmo ao Atlântico, via Rotas de Integração Latino-Americana que vêm sendo desenvolvidas. “Nós temos declarado que Campo Grande será a Capital da Rota Bioceânica, uma rota que muda a economia da região Centro-Oeste do Brasil, uma rota que traz desenvolvimento. Estamos muito felizes em recepcioná-los. Essa inauguração, da sala comercial do Chile, aqui, na Capital, demonstra, na prática, que as perspectivas de avanço no desenvolvimento econômico que estamos buscando já são realidade. Pretendemos, neste tempo, projetar a nossa cidade, avançar na integração, e fazer com que a Capital seja um ponto de expansão. Estamos à disposição, para que, juntos, possamos promover o desenvolvimento econômico dos nossos países”, garante Adriane Lopes.

“Estou certo de que os empresários de Campo Grande serão competitivos no mercado asiático e, para isso, nos apresentamos como a porta de saída da América Latina para o mercado asiático. Temos excelente relação com o embaixador chinês, o que confere à região norte do Chile uma ligação especial com a China. Em nossa Zona Franca, a cada 4 empresas, uma é chinesa. Essa ligação nos faz crer que somos os mais indicados para acompanhar e direcionar as negociações de empresários brasileiros com o mercado asiático na cidade de Iquique.

Queremos manifestar nosso compromisso público como autoridade, de colaborar e contribuir, sendo extremamente eficientes nesse processo”, ressalta José Miguel Carvajal, governador de Tarapacá, Chile.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.