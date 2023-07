Policiais encontram R$ 9 milhões de cocaína escondidos em estepe de carreta

Motorista de uma carreta acabou preso, na noite desta sexta-feira (7), após ser flagrado com 140 quilos de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 9 milhões, dentro de pneus do veículo. A apreensão aconteceu na região do Indubrasil, em Campo Grande.

Um homem, de 36 anos, foi preso, na noite de ontem (7), após ser flagrado com 140 kg de cocaína, avaliados em aproximadamente 9 milhões de reais, dentro de pneus, na região do Indubrasil, em Campo Grande.

O flagrante aconteceu, durante um bloqueio policial, após os militares do Batalhão de Choque, estranharem a velocidade do caminhão Scania, conduzido pelo homem de 36 anos.

Os policiais deram ordem de parado com sinais sonoros e luminosos ao condutor, sendo imediatamente obedecido. Os militares pediram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), mas verificaram que no sistema policial, tinha uma ordem de prisão em aberto no nome do motorista do veículo.

Interrogado pelos policiais, ele disse apenas que foi contratado por uma pessoa em Campo Grande, para se deslocar até a cidade de Miranda. Novamente ao ser questionado, o motorista não soube informar o valor que receberia pelo possível frete.

Estranhando os fatos relacionados pelo caminhoneiro, os policiais realizaram uma vistoria no veículo, com ajuda de cães farejadores, e encontraram 109 tabletes de cocaína, escondidos em meio de pneus e no estepe da carreta. Ao serem pesados, foram totalizados, 114 kg de cocaína.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão, sendo respeitados todos seus direitos constitucionais.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.