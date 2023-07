Idoso é encontrado morto por moradores sentado no sofá de residência

Donizete Vieira, de 61 anos, foi encontrado morto, na tarde de ontem (7), em uma residência, na na rua Uruguai, nas proximidades do bairro Parque I, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o idosos estava sentado no sofá e não aparentava sinais de violência.

Conforme informações do site Porã News, as circunstâncias da morte será apurado pela Polícia Civil. O corpo do idoso, foi encontrado por moradores em estado de decomposição.

O caso foi registrado na delegacia do município como morte a esclarecer .

