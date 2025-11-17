Chile define segundo turno entre Jeannette Jara e José Antonio Kast após disputa acirrada nas urnas

Os chilenos foram às urnas nesse domingo (16) para escolher o próximo presidente do país em uma eleição marcada por forte polarização, debates intensos sobre segurança pública e o retorno do voto obrigatório. Com mais de 70% das urnas apuradas, Jeannette Jara, candidata de esquerda do Partido Comunista, liderava o pleito com 31,3% dos votos. Em segundo lugar aparecia José Antonio Kast, fundador do Partido Republicano e representante da extrema-direita, com 23,3%, confirmando a realização de um segundo turno no dia 14 de dezembro.

O presidente Gabriel Boric, também do Partido Comunista e apoiador de Jara, parabenizou os dois candidatos que avançaram na disputa. “Parabenizo Jannette Jara e José Antonio Kast por avançarem para o segundo turno. No próximo domingo, 14 de dezembro, o Chile realizará sua eleição presidencial, elegendo o próximo líder para os próximos quatro anos. Confio que o diálogo, o respeito e o amor pelo Chile prevalecerão”, declarou.

O primeiro turno contou com a participação de uma ampla gama de candidatos da direita e centro-direita — entre eles Franco Parisi, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami e Eduardo Artés. Nenhum conseguiu alcançar mais de 50% dos votos, o que impossibilitou a definição do presidente já nesta etapa. Pela primeira vez desde 2012, o voto foi obrigatório, mobilizando cerca de 15 milhões de eleitores.

Temas que dominaram a campanha

A segurança pública foi o principal tema da corrida eleitoral, refletindo a preocupação crescente com o aumento da criminalidade no Chile. Kast se apresentou como o candidato mais preparado para enfrentar o problema. Segundo pesquisa do Centro de Estudos Públicos (CEP), 35% dos entrevistados o veem como mais eficaz no combate ao narcotráfico e 32% acreditam que ele garantiria maior ordem social.

Outro ponto central foi a migração, especialmente a entrada de venezuelanos, assunto que Kast relaciona diretamente ao discurso de segurança. Ele defende medidas mais rígidas para conter a imigração irregular. Em contrapartida, Jara tem alertado para possíveis retrocessos nos direitos das mulheres caso Kast ou Kaiser, outro nome forte da direita — chegue ao poder, mobilizando parte do eleitorado progressista.

Projeções para o segundo turno

Embora Jara tenha saído na frente neste domingo, as projeções mostram um cenário de segundo turno mais desafiador para a esquerda. Levantamentos como o do Atlas Intel apontam vantagem para a direita quando a disputa se resume a dois candidatos. De acordo com a pesquisa, Kaiser teria 46% das intenções contra 41% de Jara em um eventual confronto. Já em um cenário entre Kast e Jara, o republicano também aparece na frente: 46% a 40%.

Isso acontece porque boa parte dos votos dados aos candidatos Parisi, Matthei e outros postulantes de direita tende a migrar para Kast no segundo turno, ampliando sua competitividade.

O que está em jogo

Para a esquerda, a candidatura de Jara representa a continuidade de um projeto focado na redução das desigualdades, em políticas sociais robustas e no fortalecimento do papel do Estado. Entretanto, transformar essa agenda em maioria eleitoral é um grande desafio diante da fragmentação política e da prioridade dada à segurança por boa parte dos eleitores.

Já a direita enxerga no segundo turno a oportunidade de reposicionar o país após anos de tensões políticas e debates sobre mudanças constitucionais. Kast aposta em um discurso firme de “lei e ordem” e no endurecimento do combate ao crime e à imigração irregular, buscando consolidar diferentes setores conservadores.

Além da disputa presidencial, a renovação do Congresso ganha peso estratégico: sem uma base sólida, o futuro presidente poderá enfrentar dificuldades para aprovar reformas estruturais. Assim, o resultado das urnas definirá não apenas o próximo líder do Chile, mas também o grau de governabilidade para os próximos quatro anos, em um país ainda dividido e em busca de estabilidade.

