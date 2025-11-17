Aluna indígena conquista bolsa integral de estudos e vai realizar sonho de cursar Psicologia

A estudante indígena de 17 anos, Eliana Benites de Almeida, transformou dedicação em conquista ao alcançar o primeiro lugar no vestibular exclusivo para servidores públicos e dependentes, realizado pela Uniderp em parceria com o Governo do Estado, por intermédio da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

Aluna do 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Indígena Angelina Vicente, localizada na Aldeia Brejão, em Nioaque, garantiu uma bolsa integral no curso de Psicologia, um passo decisivo para realizar o sonho de ingressar no ensino superior.

A conquista carrega um simbolismo especial, Eliana estuda na mesma escola onde sua mãe, Joana Galeano Benites, servidora pública, atua como agente de limpeza. O resultado representa além do esforço da jovem, o valor da educação pública e o fortalecimento das comunidades indígenas por meio do acesso ao conhecimento e às oportunidades.

“Quando recebi a notícia que tinha ganhado a bolsa, não acreditei. Fiquei sem reação por alguns dias. Só contei para minha mãe no dia, ela me abraçou e choramos juntas, depois, quando meu familiares e amigos souberam, todos ficaram emocionados”, relembra a estudante.

A aluna da etnia Terena sempre sonhou em cursar Psicologia. “Sempre soube que nasci para essa profissão. Sinto prazer em ajudar o próximo, quero ajudar as pessoas, o máximo de pessoas que eu puder. Essa bolsa vai me permitir realizar esse sonho”, conta.

Mesmo com a rotina intensa do ensino em período integral, Eliana soube equilibrar os estudos regulares com a preparação para o vestibular. “Estudava à noite e nos fins de semana, mas o que mais me ajudou foi o apoio da escola e dos professores que reforçam atividades, exemplos de redações de anos anteriores, treinam e incentivam. Isso fez toda a diferença”, contou.

A redação, que teve como tema “Como a educação pode transformar o seu futuro”, levou Eliana a refletir sobre a própria trajetória. “Procurei mostrar que a educação vai muito além do conteúdo escolar, ela transforma vidas, amplia horizontes e abre portas para o futuro. Cada aprendizado que tive me mostrou que o conhecimento é o combustível da esperança e do progresso”, destaca a estudante.

A conquista de Eliana não é apenas pessoal. Ela simboliza o poder da educação como ferramenta de transformação social, especialmente quando combinada com oportunidades. “Essa iniciativa do Governo do Estado deu novas oportunidades aos servidores e seus familiares, oferecendo acesso à qualificação e à educação. Sou muito grata por essa oportunidade que me permitiu conquistar meu sonho”, ressaltou.

A alegria é compartilhada com a mãe, Joana, e toda a família. “Minha mãe ficou muito feliz, todos os meus familiares comemoraram. É uma vitória que nos enche de orgulho e esperança para o futuro”, diz Eliana.

Agora, com a bolsa garantida, ela se prepara para iniciar a graduação, determinada a transformar o aprendizado em ação e ajudar o maior número possível de pessoas. “Quero estudar, aprender e aplicar o conhecimento para fazer a diferença na vida das pessoas, inclusive na minha comunidade. Esse é meu maior objetivo”, conclui.

O resultado do vestibular foi anunciado no Dia do Servidor Público, na cerimônia de encerramento e premiação do XX Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública.

Além da bolsa integral conquistada pela estudante de Nioaque, o concurso também disponibilizou aos participantes descontos de até 60% em cursos de graduação e 50 bolsas de 50% para cursos presenciais de pós-graduação lato sensu, além de descontos para modalidades híbridas (15%) e a distância (5%), ampliando as oportunidades de acesso ao ensino superior para servidores públicos e seus dependentes.

A lista completa dos aprovados e contemplados com bolsas está disponível no link. Mais informações sobre a classificação e as porcentagens das bolsas podem ser obtidas pelo telefone (67) 99203-2643 ou pelo e-mail [email protected].

Oportunidades de capacitação

A Escolagov também disponibiliza, por meio de diversas parcerias com instituições privadas de ensino, bolsas e descontos no Ensino Superior, além de oportunidades que se estendem à formação técnica, capacitação profissional e treinamentos especializados. Conforme listado no site da Escola de Governo, servidores públicos estaduais, cônjuge e seus dependentes têm acesso a condições diferenciadas em cursos de extensão, especialização e habilitação técnica promovidos por parceiros conveniados.

