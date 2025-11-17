Paraguaios são presos em Ponta Porã com caminhonete roubada no Paraná

Veículo tinha placas do Paraguai, mas foi identificado como brasileiro e com registro de roubo em Cascavel

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam, na última quinta-feira (13), dois paraguaios, de 35 e 37 anos, que estavam em uma Toyota Hilux roubada, na MS-386, em Ponta Porã. A caminhonete, com placas paraguaias, foi identificada como veículo brasileiro levado durante um roubo ocorrido no ano passado, em Cascavel (PR).

A dupla foi abordada durante um bloqueio na área rural do município. Na checagem dos agregados, os militares verificaram que a caminhonete era originalmente do Brasil e constava no sistema como produto de roubo.

Questionados, os dois disseram que haviam pego o veículo com um amigo para seguir até Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Eles foram levados, junto com a Hilux, para a Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, onde o caso foi registrado.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram