Chapa única reconduz Valdir Junior à presidência

Um consenso entre os prefeitos garante a permanência de Valdir Junior, prefeito de Nioaque, na presidência da Assomasul (Associação de Municípios de Mato Grosso do Sul). A eleição na entidade está marcada para hoje (10), das 8h às 17h, na sede da Assomasul.

Apesar da manutenção do presidente, a diretoria sofrerá mudanças pontuais, como o prefeito de Antônio João, Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira, que passará a ser o vice-presidente, ao passo que o prefeito de Caarapó, André Nezzi, será o diretor de esporte e responsável por organizar a Copa Assomasul.

Além da diretoria-executiva e auxiliar, serão eleitos também os componentes do conselho fiscal. O mandato é bienal. A entidade representa todos os 79 municípios do Estado e tem grande importância na luta por repasses federais.

O ex-governador Reinaldo Azambuja e o atual governador Eduardo Riedel apoiam a união entre os gestores municipais sul-mato-grossenses para garantir que a Assomasul continue com uma administração moderna e de mãos dadas com o Estado. “Nós queremos manter a união dos prefeitos para que o trabalho da atual diretoria possa continuar e que seja ampliado”, afirma Valdir Junior, prefeito de Nioaque.

