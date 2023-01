Casos de Covid-19 triplicam e MS registra 20 mortes nos últimos sete dias

Mato Grosso do Sul contabilizou 2.887 infecções e 20 novos óbito por Covid-19 nos últimos sete dias, o que corresponde a uma alta de 189,5% em comparação a semana anterior quando foram contabilizados 997 casos. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados nesta terça-feira (10).

As 20 novas mortes foram confirmadas entre os dias 03 a 10 de janeiro, se comparada a semana epidemiológica anterior, quando foram registrados 16 óbitos recentes, ouve uma aumento de 25%.

Entre as vítimas está uma mulher de 33 anos sem comorbidades moradora de Sidrolândia, conforme o boletim a morte foi registrada no último domingo (08). As demais vítimas tinham entre 59 a 94 anos, e a maioria eram portadoras de doenças pré-existentes.

Dentre os município com maior incidência de casos nos últimos setes dias Campo Grande lidera com 527 novos casos, em seguida aparece Dourados (436), Três Lagoas (182), Corumbá (142) e Chapadão do Sul (114).

Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul contabiliza 599.285 casos confirmados e 10.944 óbitos por Covid-19. Dos casos ativos de Covid-19 no Estado, 59 seguem hospitalizados, sendo 35 em leitos clínico e 24 em leitos de UTI, Outros 2.274 pacientes estão em isolamento domiciliar.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: