Com mais de 11 mil microchipagens, tecnologia amplia proteção aos pets

A microchipagem de cães e gatos tem se consolidado como uma importante ferramenta de identificação e proteção animal. Somente em 2025, a Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal) realizou 11.108 procedimentos, evidenciando a adesão da população à iniciativa.

A tecnologia funciona como uma forma permanente de registro e permite localizar os tutores com rapidez em casos de perda, abandono ou maus-tratos.

O microchip armazena um número único, lido por aparelho específico e vinculado aos dados do tutor em um sistema digital, garantindo a identificação segura do animal.

A aplicação é simples, rápida e segura, realizada por médico-veterinário com o uso de uma seringa própria, semelhante a uma injeção. O procedimento não requer cirurgia nem anestesia, causando apenas um leve desconforto momentâneo.

Além de facilitar a identificação de animais perdidos, a tecnologia também contribui para a responsabilização dos tutores e o fortalecimento das políticas públicas de bem-estar animal.

Serviços

A Subea também disponibiliza outros serviços gratuitos à população, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, na unidade central:

-15 senhas diárias para castração;

-15 senhas diárias para consulta veterinária;

-Vacina antirrábica;

-Vermifugação;

-Carrapaticida;

-Microchipagem;

-Castração.

Para acessar os serviços, é necessário que o tutor apresente o CadÚnico atualizado e impresso, exceto para os atendimentos de vacina antirrábica e microchipagem, que não exigem a documentação.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a saúde pública e o bem-estar animal, promovendo cuidado, responsabilidade e proteção aos pets.