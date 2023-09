Jhoseff Bulhões – EM ALTA

Depois de alguns meses após sua gravação, chegou o tão esperado dia do lançamento de “Grana, Dinheiro e Fama”, canção do MC Daniel cujo videoclipe contou com a participação especial da global Mel Maia. Considerada uma das estreias mais aguardadas do ano pelos fãs e internautas, a faixa está disponível nas plataformas digitais.

Rapidinhas… “A Fazenda” começou com tudo, já é um dos assuntos mais falados na internet. Não sei vocês, mas eu já tenho minha torcida. Vou torcer para o Tonzão, amigo meu, também tenho muito carinho pelo artista. Fora que ele sempre está em nossa cidade.

A eterna Rainha da Música Sertaneja, Roberta Miranda, está passando alguns dias em Portugal, onde tem participado de programas de TV e aproveitado também os dias de descanso para passear pelas lindas e charmosas ruas das cidades de Cascais e Lisboa. Ela vem curtindo as paisagens, gastronomia e o turismo português.

Como vocês estão fazendo para lidar com esse calor? Eu fico desanimado demais, fora que a gente produz menos. Mas, segundo os meteorologistas, a previsão é de mais calor. Minha Nossa Senhora rs, confesso que não estou preparado para este clima.

Essa novidade, eu sei que vocês amam. Na semana do Cinema, o Cinemark vai disponibilizar ingressos a preço único de R$ 12. A promoção ocorre entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro. Eu quero ir, será que a gente se encontra por lá?

Fred e Gustavo gravam DVD no próximo dia 30 de setembro. A gravação será no estacionamento do shopping Bosque dos Ipês. Em agosto, tive a oportunidade de conhecer essa dupla, fiquei encantando com o talento e carisma deles. Com certeza estarei lá. Sucesso, meninos!

Uma pesquisa deu o que falar, incomodou muita gente nos bastidores da política da Capital. A questão é que alguns não trabalham e quando vê alguém trabalhando, se sente incomodado. Bah!

Antes de encerrar a coluna, quero contar esta novidade para vocês: a cantora Ivete Sangalo fará show em 30 estádios do país em 2024. Ela prometeu que será a maior turnê do Brasil. Fui, até semana que vem!