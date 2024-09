Celebrando o 15 de setembro, Presidente Gerson Claro destaca compromisso da ALEMS em salvaguardar a democracia

O Dia Internacional da Democracia é celebrado globalmente no dia 15 de setembro para reconhecer e defender os princípios democráticos e seu papel crucial na promoção da paz, estabilidade e desenvolvimento. Nesta terça-feira (17), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), abriu a sessão ordinária destacando a importância da data.

“Estabelecida pela Organização das Nações Unidas, essa data é fundamental para reflexão sobre a importância da democracia e da soberania popular por meio do voto, como defesa da liberdade e do direito político de votar e ser votado. Desde a promulgação da Constituição, o país vive o mais longo período de estabilidade democrática da história. Pelas eleições limpas, seguras e periódicas, os eleitores podem escolher, de maneira soberana, seus representantes. O compromisso da Assembleia Legislativa sempre será de salvaguardar a democracia”, destacou Gerson.

Neste ano, os brasileiros participarão das eleições, uma oportunidade de o cidadão ser ouvido e escolher quem melhor o representará nas Prefeituras e Câmaras Municipais. “Ressaltamos o papel essencial dos processos eleitorais na formação de sociedades democráticas. As eleições fortalecem a democracia e garantem soluções aos desafios enfrentados pela sociedade”.

Em Mato Grosso do Sul, são mais de 2 milhões de eleitores distribuídos nos 79 municípios. Campo Grande lidera o número, concentrando 646.216 votantes. Em seguida, estão Dourados, com 163.229 eleitores, e Três Lagoas, com 86.968 eleitores.

