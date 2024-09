Idoso é ameaçado por companheiro de sinuca após desentendimento

De acordo com informações, o desentendimento começou dias atrás, durante uma partida de sinuca em um bar da região

Ontem (16), um idoso, de 68 anos, procurou a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para registrar um boletim de ocorrência devido uma ameaça de morte feita por companheiro de sinuca. O homem também danificou o carro do idoso.

De acordo com informações, o desentendimento começou dias atrás, durante uma partida de sinuca em um bar da região. O autor teria falado mal de familiares da vítima, que decidiu abandonar o jogo e ir embora.

Em seguida, o homem passou a ameaçar o idoso na casa dele, passando a lâmina de uma faca na calçada, além de arremessar um martelo no vidro traseiro do carro da vítima.

A policia investiga o caso.

