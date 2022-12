CCJR aprova e Novo Organograma governo tramita na Assembleia

Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), realizada na manhã desta quarta-feira (14), foram aprovados os pareceres favoráveis aos projetos de lei 278/2022 e 280/2022, que tratam da nova estrutura do Poder Executivo.

As principais mudanças propostas são nas áreas de: Qualificação profissional e trabalho; Inovação, Ciência e Tecnologia; Meio Ambiente, desenvolvimento econômico sustentável; Agricultura familiar, de povos originários e comunidades tradicionais; Transformação digital; Direitos humanos; Assistência social; Segurança pública; Justiça; Gestão do municipalismo e da estratégia de governo; Licitações; Comunicação com a sociedade; Relações Internacionais; Parcerias Estratégicas; Defesa e Proteção da Vida Animal; Logística, Governança e Gestão Hospitalar.

“O eixo central é a eficiência. Poderíamos aumentar as secretarias, porém, preferimos manter uma linha de forma a otimizar o trabalho de governo num modelo enxuto, garantindo a dimensão da política pública”, ressaltou o governador eleito Eduardo Riedel (PSDB), durante a entrega dos projetos aos deputados estaduais.

