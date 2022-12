INW abre inscrições para curso de Negociação a jovens de Campo Grande e região

O Instituto Nelson Wilians irá selecionar jovens de Campo Grande e região, com idade entre 18 e 29 anos, para o curso de capacitação profissional na área de Negociação.

A iniciativa faz parte do projeto Potencialize, do INW, que busca promover a inclusão produtiva de jovens inseridos no contexto de vulnerabilidade socioeconômica.

Com 27 horas de conteúdo, o curso terá encontros presenciais e remotos e será ministrado por profissionais do Grupo Nelson Wilians. “Para o INW, investir em inclusão produtiva é uma estratégia fundamental para o combate à pobreza e garantir, efetivamente, o exercício pleno da cidadania”, afirma William Ruiz, gerente de projetos sociais do INW.

Braço social do Grupo Nelson Wilians, o INW é uma organização sem fins lucrativos que atua na mitigação das desigualdades no Brasil. No curso, os jovens aprenderão ainda conceitos fundamentais de Direito, Marketing Pessoal e Comunicação não-violenta.

Para fazer a inscrição é preciso ter cursado o ensino básico em escola pública e ser beneficiário em projetos e ações de organizações sociais. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2023, pelo site: www.inw.org.br.

Com informações de assessoria

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: