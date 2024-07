Caso Marielle: Rivaldo Barbosa presta depoimento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados

O delegado foi convocado para ser testemunha de defesa do deputado federal Chquinho Brazão, preso por ter envolvimento no assassinato da vereadora e seu motorista

Nesta segunda-feira (15), o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro deve prestar depoimento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que realiza a oitiva de testemunhas.

O delegado foi convocado para ser testemunha de defesa do deputado federal Chquinho Brazão, que pode resultar na cassação do deputado acusado de ter envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes, motorista da vereadora.

O deputado que nega envolvimento no crime, foi preso em março deste ano, junto com o irmão Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa, suspeito de ser um dos articuladores do homicídio da vereadora e de dificultar as investigações do caso.

