Motorista fica ferido após bater van de frente com carreta na BR-163

Homem de 39 anos ficou ferido, na noite desse domingo (14), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, distante 110 quilômetros de Campo Grande, após bater a van que conduzia de frente com uma carreta.

De acordo com informações do site Alvora Informa, a causa da batida ainda é desconhecida. Com o impacto, o homem precisou ser socorrido para o hospital local, onde passa por exames.

Por conta do acidente, os dois trechos da rodovia ficaram com trânsito bastante intenso, até que os veículos pudessem ser retirados da pista. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para controlar o fluxo de carros e registrar a ocorrência.

Esse é mais um acidente grave ocorrido na mesma rodovia, que somente em julho, já tirou a vida de mais de 10 pessoas.

