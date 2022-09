Cartórios de Campo Grande iniciam a entrega de urnas e materiais de votação

Cartórios Eleitorais de Campo Grande iniciaram ontem (26), a entrega das urnas eletrônicas e materiais de votação que serão utilizados nas eleições deste ano, que ocorrem do próximo domingo, 2 de outubro. Os equipamentos foram entregues aos presidentes de mesas receptoras de votos

Na capital foram preparadas 2.209 urnas de votação e 207 de contingência, totalizando 2.146 urnas eletrônicas. Em Mato Grosso do Sul 8.088 urnas foram preparadas para as eleições, desse total, 6.912 serão destinadas às sessões eleitorais e as 1.176 restantes ficarão como reserva.

A preparação das urnas é iniciada pela geração das mídias, que consiste na gravação dos dados eleitorais e dos sistemas em um pen drive. A partir disso são feitos os procedimentos de carga e lacração, que compreende a inserção dessas mídias com dados dos eleitores e dos candidatos nos dispositivos, em seguida os lacres são colocados no dispositivo e assinado por juízes que atestam a integridade das urnas.

As eleições de 2022 ocorrem em todo Brasil no dia 2 de outubro, neste ano os eleitores vão às urnas votar para presidente da república, governador, senador, deputado federal e deputados estadual. Os candidatos eleitos irão representar a população em diferentes esferas pelos próximos 4 anos.

Confira o cronograma de entrega dos materiais nas Zonas Eleitorais da Capital:

8ª ZE

Dias: 26, 27 e 28/09

Horário: 8h às 18h

Local: Fórum Eleitoral – Parque dos Poderes

35ª ZE

Dias: 29 e 30/09

Horário: 7h30 às 19h

Local: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

36ª ZE

Dias: 26, 27 e 28/09

Horário: 8h às 18h

Local: Fórum Eleitoral – Parque dos Poderes

44ª ZE

Dias/Horários: 27/09 (9h às 19h), 28 e 29/09 (8h às 19h)

Local: SUAS (Escola do Sistema Único de Assistência Social) – SUAS/MS Mariluce Bittar – Rua André Pace, 630, Guanandi

53ª ZE

Dias: 27, 28 e 29/09

Horário: 9h às 17h

Local: Centro Social Catequético da Paróquia São Judas Tadeu – Rua México, 235, Jd. América

54ª ZE

Campo Grande

Dias/Horários: 28 e 29/09 (8h às 18h) e 30/09 (8h às 12h)

Local: Clube União dos Sargentos – Rua Terenos, 485, Bairro Amambaí

Terenos

Dias/Horários: 30/9 (8h às 11h e das 13h às 17)

Local: PAE de Terenos – Rua Isaac Cardoso Centro – Terenos

O cronograma do interior é definido pelos cartórios locais.

