Motociclista “voa” sobre carro em acidente na Vila Nasser

Um acidente envolvendo um Jeep Compass e uma ybr 150 deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (27), na Vila Nasser, em Campo Grande. O motociclista, de 51 anos, estava na rua Tenente Lira, quando foi surpreendido pelo veículo que subia pela rua Marechal Câmara. A moto se chocou na lateral do carro.

O motociclista, que é mecânico, seguia para seu local de trabalho quando sofreu o acidente. Ele teve alguns ferimentos nas pernas e braços, além de bater a cabeça no para-brisa do veículo. Entretanto, já recebeu os primeiros atendimentos e está bem. Segundo relatos, ele chegou a “voar” sobre o carro até se chocar com o vidro frontal do Jeep Compass.

O condutor do carro, um estudante de 19 anos, disse que tudo foi rápido e levou um susto com o impacto da motocicleta em seu veículo. De acordo com seu depoimento, havia uma caminhonete na sua frente e, ao passar no cruzamento, não viu a chegada da motocicleta. O estudante não sofreu ferimentos no acidente.

O veículo ficou com a porta lateral amassada e para-brisas destruído devido ao impacto.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou cerca de 20 minutos após o acidente e prestou os primeiros atendimentos ao homem.