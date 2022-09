Eleições 2022: Confira os locais de votação que foram alterados em MS

Assim como ocorre em todas as eleições, alguns locais de votação sofrem alterações por diferentes motivos, como reformas. Por isso, a Justiça Eleitoral realiza a realocação dos eleitores prejudicados, que são transferidos para outro local, de modo temporário ou definitivo.

Para evitar transtornos, a Justiça Eleitoral orienta que os eleitores confiram o seu local de votação com antecedência. O local pode ser consultado diretamente no site do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) ou por meio do aplicativo e-Título, que também pode ser utilizado como documento oficial no dia da votação.

As eleições de 2022 ocorrem em todo Brasil no dia 2 de outubro (domingo), das 7h ás 16h, neste ano os eleitores vão às urnas votar para presidente da república, governador, senador, deputado federal e deputados estadual. Os candidatos eleitos irão representar a população em diferentes esferas pelos próximos 4 anos. Em Mato Grosso do Sul 8.088 urnas foram preparadas para as eleições, desse total, 6.912 serão destinadas às sessões eleitorais e as 1.176 restantes ficarão como reserva.

Serviço:

A lista completa de seções e locais de votação que sofreram alterações para as eleições de 2022 em Mato Grosso do Sul pode ser conferida no link: https://www.tre-ms.jus.br.

