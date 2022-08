Carneiro defende eleger um Federal de Dourados

Walter Carneiro Junior foi Secretário da Confaz, técnico legislativo da Câmara federal, esteve a frente Sanesul e falou sobre sua vasta experiência sobre gestão durante a visita ao Portal O Estado MS nesta manhã (25).

Carneiro falou da importância da Sanesul em sua carreira pública, a qual oportunizou andar pelos 79 municípios dentre outras , isto me deu uma musculatura para ocupar a cadeira dela de deputado federal. “Eu tenho um viés forte em saneamento básico, eu defendo muito o setor da agricultura, porque a agricultura familiar que move o Estado mantendo a boa política criada pela ministra Thereza Cristina.”, explicou o candidato a deputado federal.

Dentre as propostas que eleito pretende implementar está a preocupação com a educação. “Eu quero atuar pela frente educação, trabalho e renda. Defendo que só a educação faz os projetos aconteçam. As pessoas com gestão da sua vida conseguem seguir sua vida com boas escolhas. Eu sou um fruto da educação, e conheço o poder de transformação que a educação exerce. A minha ideia e dar esta oportunidade para as pessoas terem acesso para vagas de trabalho. “, detalhou Carneiro.

Candidato a deputado federal afirmou que por ter um serviço prestado tem sido bem recebido pela população quando apresenta suas propostas. Conseguiu construir uma base em 72 municípios, por ter estado a frente da Sanesul quando fidelizou 68 municípios com trabalho.

Walter defende a necessidade de eleger um representante da região da grande Dourados, que há muitos mandatos está sem representantes federais. Ele atribui que não houve apresentações sólidas de propostas que atenderiam as necessidades da região, e que ele com a experiência de gestão e por conhecer os bastidores da Câmara Federal será fundamental para trabalhar em prol do Estado.

As questões sociais tem sido constantemente discutidos em Dourados e entorno em relação aos indígenas e ele pensa que todos os atores interessados neste processo precisam participar ativamente em âmbito federal. “Eu posso tentar ajudar em manter uma harmonia entre os diversos órgãos envolvidos. Há muitas questões que batem na resolução do problema”, concluiu Carneiro.

Ele nunca foi candidato e pede uma oportunidade, que analisem as boas experiências, nada que o desabone como agente público e fez um apelo para que os eleitores avaliem os nomes apresentados. “Fazemos a política todos os dias.