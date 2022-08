Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

O delegado se compromete a prender Petruchio sem provocar um escândalo que atrapalhe a candidatura de Batista. Januário confessa A QUEM que ainda gosta de Lindinha. Serafim leva flores para Dalva. Celso procura Candoca. Catarina conta para Mimosa e Neca que vai ter um filho. Lindinha descobre que Catarina está grávida e conta para Marcela. Bianca e Edmundo se encontram. Marcela conta para Catarina que emprestou dinheiro a Petruchio. Marcela mostra os documentos assinados por Petruchio dando a fazenda como garantia. Catarina sai furiosa.

A Favorita

Halley estranha ao ver Flora conversando de forma descontraída com Silveirinha. Augusto César sai do buraco quando Donatela volta para o sítio. Silveirinha aconselha Flora a deixar Zé Bob em paz, mas ela garante que vai conquistá-lo. Flora reclama com Zé Bob por ele não conseguir esquecer Donatela. Augusto César se declara para Donatela, que não resiste e o beija. Shiva vê. Lara fica triste ao lembrar que o aniversário de Donatela está chegando. Pedro sugere a Lara que eles e Zé Bob comemorem numa casa de chá que Donatela adorava.

Mar do Sertão

Candoca se revolta contra Tertulinho. Dodôca exige que Lorena e Zé Paulino não contem a Candoca sobre seu mal-estar, e Padre Zezo se preocupa. Otacílio garante ao coronel que Tertulinho está recuperado da picada de cobra. Candoca revela a Zé Paulino que esteve no açude com Tertulinho e Lorena. Candoca aceita a carona de Tertulinho, e Zé Paulino os vê. Cira faz fofocas sobre Candoca para Anita. Timbó permite que Firmino o ajude a pintar as paredes da igreja. Lorena defende Candoca de Anita e Cira. Zé Paulino ameaça Tertulinho.

Cara e Coragem

Regina tenta convencer Anita a desistir de conhecer a família de Clarice. Lou e Ísis brigam por causa de Renan. Armandinho descobre que Batata tomou o seu lugar na Êxito. Lou decide abandonar Renan, que fica transtornado. Rico descobre que Gustavo foi chamado para depor. Ísis confirma a Renan que armou para acabar com o relacionamento dele com Lou. Armandinho e Batata brigam. Lucas segue Jéssica e confronta Duarte. Renan expulsa Ísis da companhia de dança. Olívia tenta consolar Lou. Gustavo vê Lucas na casa de Bob, e Jessica diz que é o novo motorista.

Pantanal

Tibério acredita que Trindade ainda voltará para a fazenda. Jove convence Tibério a contratar Zaquieu como peão, no lugar de Trindade. Zaquieu oferece seu quarto para Alcides dormir com Maria Bruaca. Ibraim e Ingrid repreendem Érica por ter contado a verdade a José Lucas. José Leôncio sente orgulho de José Lucas. O comparsa de Tenório avisa que enquanto o grileiro não resolver suas pendências com Maria Bruaca, ele não poderá vender nenhum bem. Tenório conta a Zuleica que está com as contas bloqueadas por causa da ação que Maria Bruaca moveu.

Poliana Moça

Sérgio revela para Joana que está morando na Onze para não comprometer o orçamento familiar. Pinóquio invade o estúdio de rádio na escola, opera o equipamento e faz transmissão cômica; todos os alunos escutam pelo alto-falante. Ruth, Helô e Bento vão correndo para o estúdio, Pinóquio foge. Na saída da escola, os vilões cercam Pinóquio. “Magabelo” e “Yupechlo” contam para Ruth sobre Plínio. Poliana entrega para o pai o que aconteceu na escola. Roger briga com Pinóquio por comportamento. “Magabelo” decide encerrar com as investigações.

