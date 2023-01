Carlão reconduz Mesa Diretora para novo biênio

O ano de 2023 na política começou intenso com diversas solenidades na Capital, dentre elas a posse do biênio 2023/2023 da Mesa diretora da Casa de Leis que acontece Às 9h deste domingo (1) e será conduzida pelo presidente, Carlos Augusto Borges (PSB), “Carlão”.

Além dele, continuam na função da Mesa Diretora os vereadores Dr. Loester (1º vice-presidente), Betinho (2º vice-presidente), Edu Miranda (3º vice-presidente), Delei Pinheiro (1º secretário), Papy (2º secretário) e Ronilço Guerreiro (3º secretário).

A solenidade pode ser acompanhada através das redes sociais da Câmara Municipal.

Atualmente, a Câmara está em recesso parlamentar, quando sessões ordinárias e Audiências Públicas estão suspensas. A Casa de Leis, porém, segue aberta, com trabalhos administrativos e atendimento à população. As sessões ordinárias retornam no dia 2 de fevereiro.