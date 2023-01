Dione Hashioka assume vaga de Barbosinha

Dione Hashioka (Podemos) assume hoje o mandato de deputada estadual e deve permanecer no cargo até o dia 31 de janeiro. Ela assume o lugar de José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que nessa mesma data assume como vice-governador.

Ela fica com a vaga uma vez que ficou com a primeira suplência, na disputa por vaga de deputada estadual em Mato Grosso do Sul, em 2018. Dione Hashioka já foi deputada por dois mandatos consecutivos entre 2006 e 2014 quando não foi reeleita mas acabou ocupando cargos na administração do governador. Reinaldo Azambuja.

Na eleição deste ano, Dione concorreu a uma vaga na Câmara Federal mas acabou não conseguindo se eleger. Assim que deixar esse mandato relâmpago, Dione deixa a vaga para o marido dela, Roberto Hashioka, que foi reeleito deputado estadual e vai tomar posse no dia 1 de fevereiro.

Por este período que permanecerá no cargo, Dione Hashioka receberá um salário que gira em torno de em torno de R$ 25 mil. Como a Assembleia Legislativa entrou em recesso e retoma as sessões somente no início de fevereiro, Dione nem precisa trabalhar.

