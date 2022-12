Biscoiteira? No natal pode! Veja a receita do clássico natalino

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Os biscoito de natal surgiram na Escandinávia, mas somente na década de 30, nos Estados Unidos que eles se popularizaram. Tradição muito antiga que vem desde os conventos da Alemanha ainda durante a idade média. Eles chegavam ah servir de ornamentos para os pinheiros, alguns eram colocados em latas para que duram-se até a ceia.

Ingredientes:

240 g de Farinha de trigo (2 xícaras)

90 g de Açúcar (1/2 xícara)

100 g de Manteiga (1/2 tablete)

1 unidade de Ovo

1 unidade de Laranja (raspas)

1 unidade de Limão (raspas)

5 mL de Essência de baunilha (1 colher de chá)

Decoração:

140 g de Açúcar de confeiteiro (1 xícara)

22 mL de Suco de limão ou leite (1 colher e 1/2 de sopa)

Confeitos de sua preferência

Pó para decoração alimentício de sua preferência

Modo de Preparo:

Coloque em uma tigela a farinha de trigo e o açúcar e misture. Junte a manteiga picada um pouquinho de raspas de laranja e limão (cuidado para não ralar a parte branca) a essência de baunilha e misture novamente até ficar uma farofa úmida. Bata levemente o ovo levemente e misture novamente até soltar da tigela. Abra a massa em cima de uma folha de papel manteiga levemente enfarinhada. Deixe na espessura de 2 a 3 mm. Corte os biscoitos com os cortadores que desejar. Distribua os biscoitos em assadeiras e leve para a geladeira por 30 minutos, enquanto isso pré aqueça o forno a 200ºC pelo mesmo tempo. Depois com eles firmes, leve ao forno a 200ºC já pré aquecido por cerca de 12 a 15 minutos. Espere esfriar.

Receita por Cook’n Joy.

Filme de hoje: Um Natal Brilhante (John Whitesell, 2006)

Steve Finch (Matthew Broderick) adora comemorar o Natal. Todo ano ele segue uma série de curiosas tradições natalinas, que muitas vezes desagradam sua esposa Kelly (Kristin Davis) e seus filhos Madison (Alia Shawkat) e Carter (Dylan Blue). Porém a alegria natalina de Steve é destruída quando Buddy Hall (Danny DeVito), um vendedor de carros, torna-se seu vizinho. Logo surge uma rivalidade entre eles, envolvendo as comemorações de Natal.

