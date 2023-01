Carlão defendeu fiscalização e a independência dos Poderes

O presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges (PSB), esteve na entrevista desta manhã (30), no Bom Dia MS e defendeu a fiscalização no serviço público e falou sobre a independência dos Poderes.

Carlão (PSB), afirmou que irá fiscalizar o serviço da concessionária de ônibus e afirmou que a Casa de Leis tem feito o seu trabalho. “Votar o ICSSQN, a câmara tem votado em regime de urgência. A concessionária é pública. Não pode fazer cortesia com chapéu alheio e a comissão tem participado de todas as negociações. A prefeitura precisa trabalhar para a melhoria dos serviços nos terminais que são péssimos, e a concessionária precisa renovar as frotas dos ônibus.”, disse.

Ele ainda ressaltou que uma das questões em jogo é resolver as gratuidades. “A câmara vai cobrar que os terminais sejam melhores, os ônibus também. Temos feito a nossa parte”, explicou o presidente.

Questionado sobre aproximação política com a atual prefeita, Adriane Lopes (Patriota), Carlão foi direto e mostrou que não há alianças mas que se respeitam e foi categórico em dizer que são independentes. “A câmara tem estado de longe nas colocações internas dela. Não vamos atrapalhar, trabalhamos independente para melhorar lá na ponta. Trabalhar sem abrir mão da independência da casa de leis.” defendeu Carlão.

Sobre o vereador licenciado e agora secretário de Saúde, Sandro Benites, que participou dos atos de protesto em frente ao CMO ( Comando Militar do Oeste), ele foi categórico. “Foi aberto um processo contra Sandro Benites e o procurador irá analisar se irá ao não abrir uma CPI. Cada um tem que cumprir o direito democrático. Sou contra tudo o que for contra democracia. Só há um caminho: boa política. Não defendo atos de vandalismo” finalizou.

E terminou afirmando a necessidade de governos que olhem para o social. “Assistência social existe se vc fizer uma administração para atender o ser humano, não vai diminuir as questões sociais. Fazer mais habitação, gargalo muito ruim na saúde da capital”, finalizou Carlão.

