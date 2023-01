Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua na Casa 3 acentua seu poder de comunicação. Você vai escolher as palavras certas em qualquer situação e pode conseguir o que quiser com bom papo. No trabalho, será mais fácil atrair aliados e agir em parceria. Você também dará ótimas ideias e escolherá os argumentos certos para defender seus projetos. O céu só recomenda cuidado com fofocas e intrigas à tarde. Cuidado para não deixar escapar um segredo. Se você está livre, aposte em papos descontraídos para conhecer pessoas ou se aproximar de alguém que já chama sua atenção. Estimule o diálogo no romance e esclareça dúvidas para afastar a insegurança.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Lua e Marte na Casa 2 realçam a sua preocupação com dinheiro e isso será um bom estímulo para você arregaçar as mangas no trabalho e aumentar a sua produtividade. Fique atenta às oportunidades e use a sua criatividade para pensar em novas formas de lucrar. O céu só não recomenda que você misture amizade com dinheiro, pois pode ter problemas e se arrepender. Como diz o ditado: amigos, amigos – negócios à parte. No amor, quem está sozinha pode sentir uma vontade maior de encontrar alguém para chamar de seu. Busque quem quer compromisso. A dois, reforce a confiança e não deixe o ciúme dominar você.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Os astros acentuam seus talentos e indicam que você deve explorar os pontos fortes do seu signo para conquistar seus objetivos. Use o seu dom da comunicação para defender suas ideias, fazer acordos e vender o seu peixe no emprego. Fique atenta às boas oportunidades que deverão surgir. Agora, é importante ter cuidado para não bater de frente com chefes e autoridades, sobretudo à tarde. Você pode mudar o mundo, mas faça isso com jeitinho. Use seu charme e simpatia na paquera. Marte dará coragem de sobra para você tomar a iniciativa, seja na conquista ou no romance.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A Lua na Casa 12 recomenda cautela e discrição. Confie na sua intuição para reconhecer pessoas falsas e se livrar de algumas armadilhas. Mantenha seus planos em segredo para ninguém roubar suas ideias. À tarde, pode ser mais difícil se concentrar nos estudos ou nas tarefas. Busque um cantinho mais tranquilo e persista. Quem está livre pode envolver num romance secreto com alguém influente ou que já tem compromisso. Namoro à distância pode passar por alguns desafios: converse. O diálogo também fará bem à vida a dois. Falem do futuro. A temperatura vai subir na intimidade.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você vai iniciar a semana focada no futuro e nas oportunidades de alcançar seus objetivos. Terá determinação de sobra para correr atrás do que quer. Mas o céu avisa que vai chegar muito mais rápido aonde deseja de somar forças com os colegas. Busque aliados e some forças com quem tem metas parecidas com as suas. Você pode até se decepcionar com algumas pessoas, mas ainda assim, invista nas parcerias. O Sol brilha forte na Casa 7 e sinaliza uma boa fase para o amor. Atração por amigo(a) pode ficar ainda mais forte agora e o romance tem tudo para acontecer. Muita união, sedução e cumplicidade a dois.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você vai começar a semana com muita disposição para investir nos seus projetos. Lua e Marte acentua sua ambição e darão garra em dobro para você batalhar pelo que deseja. O Sol na Casa 6 também garante mais disposição para você no trabalho, então, defina suas metas e vá com tudo. Boas oportunidades devem surgir no seu caminho: fique atenta para aproveitar. E não dê bobeira com a concorrência, especialmente à tarde, quando poderá enfrentar algumas disputas com colegas. No amor, você estará muito certa do que quer e não vai aceitar menos do que merece. Na vida a dois, fase de muita sedução e romantismo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Lua e Marte na Casa do Conhecimento aumentam o seu desejo de progredir na carreira e estimulam os estudos. Busque cursos e treinamentos que possam melhorar seu currículo e abrir novas oportunidades para o seu sucesso. Júpiter estimula as parcerias e Vênus deixa você muito prestativa, mas só ofereça ajuda aos colegas se isso não for atrasar o seu serviço. Bom astral para realizar mudanças e reformas em casa. O Sol brilha no seu paraíso astral e envia ótimas vibrações para sua vida amorosa. Você vai arrasar corações na paquera e vai encantar a pessoa amada no romance. Capriche na sedução.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você vai contar com apoio dos astros para colocar em prática as mudanças que deseja, seja em casa ou no trabalho. Se você pensa em mudar de emprego, é um bom momento para correr atrás as oportunidades, mas você deve fazer isso com cautela e sem tomar atitudes precipitadas. O céu indica que pode ter ganhas e gastos inesperados. Evite gastar com supérfluos. Nos assuntos do coração, Lua e Marte acentuam o seu poder de sedução e indicam que vai ser fácil envolver quem deseja na conquista e na união. No romance, valorize o diálogo e a sensualidade.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe é a grande indicação dos astros para você neste início de semana. Procure somar forças e liderar os colegas para chegarem mais rápido aos objetivos em comum. Sol e Marte garantem que você terá muita habilidade para dialogar e convencer as pessoas, o que deve facilitar a sua liderança. Se você tem uma sociedade com parentes, cuidado com divergências à tarde. Saiba conversar e negociar. Vários astros estimulam o amor. Você vai esbanjar charme e boa lábia nas paqueras e tem tudo para iniciar um romance. Na união, pode aguardar muita paixão, sedução e romantismo.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você vai contar com muita disposição, determinação e iniciativa no trabalho. Concentre-se em cumprir suas tarefas em dia para curtir a sensação de dever cumprido no fim do expediente. O Sol na Casa 2 avisa que quanto mais se empenhar no emprego, maior a chance de aumentar seus ganhos e garantir um futuro melhor. Cuidado com mal-entendidos à tarde: procure conversar e esclarecer logo qualquer confusão. Urano promete agitar as paqueras. Puxe papo e confie no seu charme para conquistar quem deseja. O diálogo também será um bom aliado do romance. Valorize a união e pegue leve com as cobranças.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Se depender de confiança e entusiasmo, você vai conseguir tudo que quiser neste início de semana. O Sol em Aquário realça todos os pontos fortes do seu signo. Ao mesmo tempo, Lua e Marte brilham no seu paraíso astral, trazendo sorte, criatividade e muita energia. Controlar os gastos será o seu maior desafio: resista às tentações nas vitrines. Marte avisa que a paixão está rondando e pode pegar seu coração de jeito. Puxe papo nas paqueras e, aí, é só deixar rolar. Fase romântica e carinhosa na união. Bom momento para dialogar, trocar confidências e sonhar a dois. Sedução e desejos também vão ferver.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Assuntos de casa e família devem exigir a sua atenção neste início de semana. Lua e Marte indicam que você pode tomar algumas decisões e atitudes muito importantes para a tranquilidade do lar. Mas procure conversar com os parentes antes de agir para evitar cobranças e conflitos mais tarde. No trabalho, você pode ter a chance de realizar um antigo projeto ou vai usar a sua experiência para lidar com novos desafios. É uma boa fase para ganhar dinheiro, mas mantenha seus projetos em segredo. Um amor secreto ou proibido continua rondando. Na vida a dois, faça planos com seu amor e não dê brecha ao ciúme.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.