Após 20 dias internado por acidente de moto, homem morre na Santa Casa

Hélio Patrocínio da Silva Filho, de 63 anos, morreu após 20 dias internado na Santa Casa de Campo Grande, devido a um acidente de motocicleta ocorrido em Coxim, município localizado a 251 km da capital. O quadro de saúde da vítima evoluiu para choque séptico e derrame pleural, vindo à óbito na manhã de domingo (19).

A vítima foi hospitalizada na manhã de 27 de fevereiro, após sofrer um acidente de moto enquanto trafegava em Coxim. De acordo com seu sobrinho, Fernando Belo Junior, que compareceu à delegacia para relatar o ocorrido, a vítima teria se desequilibrado e caído, sofrendo fraturas na região proximal do úmero, um osso do braço.

Hélio recebeu os primeiros atendimentos médicos no Hospital de Coxim, mas devido à gravidade de seu estado, foi transferido para o Hospital Santa Casa em Campo Grande ainda no mesmo dia.

Após semanas de internação, Hélio acabou teve complicações em seu quadro de saúde que evoluiu para choque séptico e derrame pleural.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

