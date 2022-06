Carla Zambelli comemora vitória contra processo de Xuxa

Durante o evento em apoio ao Bolsonaro no MS, nesta sexta-feira (3) na Câmara municipal, a deputada federal Carla Zambelli falou sobre a vitória na justiça contra a apresentadora Xuxa, conquistada na última quinta-feira (2) sobre o livro infantil LGBTQI+.

“Ela tentou me causar um danos morais porque ela lançou um livro infantil LGBTQI+ e eu falei para ela não mexer com as nossas crianças, porque as crianças não são preconceituosas e eu avisei para ela não mexer daí ela entrou com uma ação de R$150 mil reais contra mim, por danos morais . Já ganhamos em todas as instâncias, e fico muito feliz que a justiça tenha sido feita.”

A apresentadora defendeu que o livro “tem como objetivo demonstrar que o amor nas relações pessoais independe da orientação sexual das pessoas, buscando a não discriminação pelo fato de ter a protagonista duas mães homossexuais”.