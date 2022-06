França perde Mbappé lesionado e leva virada da Dinamarca na Liga das Nações

Atual campeã mundial, a França foi surpreendida e perdeu, de virada, para a Dinamarca em sua estreia na Liga das Nações. O jogo, realizado na tarde desta sexta-feira (3), terminou em 2 a 1 dentro do Stade de France.

Benzema abriu o placar para a equipe mandante já no início da 2ª etapa em um golaço. O dinamarquês Cornelius, atacante que saiu do banco de reservas, balançou as redes para o seu país duas vezes e se transformou no nome da partida.

O duelo ficou marcado pela lesão de Mbappé, que sentiu o joelho esquerdo ainda nos acréscimos do 1° tempo e caiu no gramado. O craque do PSG acabou substituído no intervalo e agora é motivo de preocupação entre os franceses.

A Dinamarca alcançou a virada já na casa dos 43 minutos – e em grande lance de Cornelius, que balançou as redes pela 2ª vez. Ele recebeu ótimo lançamento em profundidade e, ainda na intermediária francesa, carregou a bola em direção ao gol de Lloris pelo setor esquerdo.

