Carbono zero e energias renováveis serão prioridades de Riedel

Pensando no Estado rumo ao Carbono zero o governador Eduardo Riedel (PSDB), ontem (8), assinou a resolução que regulamenta Lei Estadual n° 5807/2021 de 16 de dezembro de 2021, que criou o MS Renovável, política pública de incentivo às atividades de produção de energia renovável em Mato Grosso do Sul.

Durante a solenidade que aconteceu na Capital, Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), o governador Eduardo Riedel recebeu um exemplar do “Plano Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento das Fontes Renováveis de Produção de Energia – MS Renovável”, das mãos do secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Além da assinatura da Resolução e da entrega do Plano MS Renovável, também foi assinado um Termo de Cooperação da Semadesc com Fiems, Senai, Asumas e Biosul para implementar e desenvolver o MS Renovável, “de forma a estimular a implantação ou ampliação de sistemas geradores de energia em Mato Grosso do Sul, a partir de fontes renováveis, como eólica, termosolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, biogás, hidrogênio, entre outras fontes alternativas”.

Em seguida, foram apresentados cases de geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis, como a implantação de 20 usinas fotovoltaicas em Mato Grosso do Sul pela Energisa; o E-Conta, da Fiems/Senai; e o projeto de geração de biogás por meio da vinhaça das usinas de álcool, desenvolvido no Estado pela Adecoagro.

Além da assinatura da Resolução e da entrega do Plano MS Renovável, também foi assinado um Termo de Cooperação da Semadesc com Fiems, Senai, Asumas e Biosul para implementar e desenvolver o MS Renovável, “de forma a estimular a implantação ou ampliação de sistemas geradores de energia em Mato Grosso do Sul, a partir de fontes renováveis, como eólica, termosolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, biogás, hidrogênio, entre outras fontes alternativas”.

Outro ponto positivo foi a assinatura do PPP (Parceria Público-Privada) do governador Eduardo Riedel e pela secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, o contrato de PPP (Parceria Público-Privada) na modalidade de concessão administrativa com a empresa HCC Projetos Elétricos AS para implantação, manutenção e operação de centrais de energia elétrica fotovoltaica, com gestão de serviços de compensação de créditos. A medida visa suprir a demanda energética das estruturas físicas da administração pública do Estado e da Sanesul.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.