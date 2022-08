Motociclista morre após colidir com ônibus escolar

O motociclista identificado como Diogo Aquino da Silva Barbosa, de 34 anos, morreu após colidir de frente com um ônibus escolar, na noite desta quinta-feira (4). O motorista do ônibus escolar da prefeitura de Douradina trafegava pela Perimetral Norte (Anel Viário), na altura do Travessão do Castelo, sentido Dourados.

A vítima estava em uma Honda Biz, de cor vermelha. O motociclista tentava ultrapassar uma carreta, foi quando bateu de frente com o ônibus. No veículo, havia 20 alunos da cidade de Dourados, entretanto eles não ficaram feridos.

O corpo de Diogo foi removido levado para Imol (Instituto Médico Odontológico Legal) de Dourados, onde será submetido a exame de necropsia. No local do acidente, estiveram a Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, além da perícia técnica, que realizaram os levantamentos de praxe acerca do acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.