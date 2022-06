Capitão Contar organiza motociata com presença confirmada do Presidente Bolsonaro em Campo Grande

A visita de Jair Messias Bolsonaro a Campo Grande/MS, terá uma grande motociata organizada pelo pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Capitão Contar que já confirmou a presença do Presidente na Capital nesta quinta-feira (30). Capitão Contar é o responsável pela organização e já está em contato com as forças de segurança responsáveis para realização do evento.

“Recebi uma ligação do nosso presidente Jair Bolsonaro, confirmando que após as entregas das residências nesta quinta-feira, em Campo Grande, dia 30 de junho, Ele estará participando conosco da motociata que iremos fazer para recepcioná-lo e prestar nosso apoio. Conto com a participação de todos”, afirmou o pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul.

Bolsonaro estará na Capital para entregar 300 apartamentos do programa Casa Verde Amarela e essa será a primeira vez que os motociclistas sul-mato-grossenses terão a oportunidade de rodar em suas motos com o presidente Jair Bolsonaro, algo que eles esperavam há muito tempo.

“Vamos fazer a maior motociata que Campo Grande já viu! A nossa expectativa é levar para as ruas todos os bolsonaristas, motociclistas e também a população para ver o nosso presidente passar pelas nossas lindas avenidas! Convido a todos a virem conosco e mostrar que o MS é Bolsonaro”! Declarou Capitão Contar.

