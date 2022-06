Confira o resumo das principais novelas para esta terça-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Catarina resolve cuidar da fazenda. Edmundo não consegue entrar na casa de Bianca. Catarina tenta tirar leite das vacas. Teodoro pede para visitar Bianca mais vezes. Joaquim dá dinheiro a Januário. Serafim vê Celso, Dinorá e Josefa entrando no hotel. Heitor arranja um vigarista para tirar o dinheiro de Januário. Catarina obriga Lindinha a trabalhar. Dalva avisa Cornélio que Dinorá toma aulas de violino no hotel. Catarina distribui as tarefas: está decide a salvar a fazenda. Lindinha avisa Petruchio que Catarina assumiu o controle da fazenda.

A Favorita

Homens, a mando de Dr. Machado, revistam a casa de Tony e descobrem uma pequena fábrica clandestina de DVDs piratas. Donatela recrimina Silveirinha por ter criado uma confusão inútil que pode comprometê-la. Gonçalo ameaça interditar judicialmente Irene. Gonçalo coloca um acompanhante para ficar com Irene. Dr. Machado ameaça entregar Tony. Silveirinha sugere um plano para Flora. Gonçalo paga Halley e diz que ele deve se aproximar de Lara, porém respeitando a distância que existe entre eles. Didu pergunta a Rita o motivo de sua rejeição e ela diz que não o admira.

Além da Ilusão

Davi decide procurar a proprietária da empresa de manutenção dos teares. Úrsula acredita que Neide tem um caso com Ambrósio. Abel ameaça revelar o segredo de Lucinha. Joaquim ordena que Abel sabote a tecelagem novamente. Isadora conta para Rafael que marcou a data de seu casamento com Joaquim. Leônidas cobra de Benê e Fátima o pedido que fez a eles. Matias adultera o chá que Manuela prepara para Heloísa. Úrsula confirma suas suspeitas sobre Ambrósio. Abel sabota a tecelagem e Tenório se acidenta. Davi descobre quem é a dona da falsa empresa.

Cara e Coragem

Gustavo e Teca prestam socorro a Samuel. Ângelo se desespera ao saber que Samuel foi atropelado. Marcela encontra algumas falhas no caso de Clarice. Moa se preocupa com Pat. Kaká Bezerra é escalado para ser o dublê de Andréa Pratini depois que ela dispensa os serviços de Pat. Bob Wright vai à casa de Danilo. Pat faz uma proposta de trabalho para Olívia. Alfredo flagra Joca e Olívia juntos e o sogro pede que o ilustrador não comente nada com Pat. Ítalo vai ao hospital tentar falar com Samuel, e não acredita quando ele afirma ter visto Clarice na rua.

Pantanal

Guta termina o relacionamento com Tadeu. Tadeu pede perdão a José Leôncio. Zuleica conta a Tenório que Marcelo já sabe que é irmão de Guta. Juma se sente sozinha. O Velho do Rio tenta punir o fazendeiro e os capangas que atearam fogo à mata. Trindade afirma que quem ganhar a sela de prata irá mandar na fazenda. Filó convence Tadeu de que ele é filho de José Leôncio. Marcelo se arrepende de ter ajudado na venda de terras de Tenório. José Leôncio acorda com um mau pressentimento. O Velho do Rio agoniza em forma de sucuri.

Carinha de Anjo

Diana vai até a casa de Fátima para conversar com Cecília e assim dar apoio para a amiga. Padre Gabriel cobra respostas de Gustavo após ver as fotos. Gustavo se sente julgado por todos. Leonardo envia um áudio para Flávio, diz que o plano deu certo, que está indo viajar e que espera voltar em meio a uma depressão total na família Lários. Gustavo vai até a casa de Fátima para conversar com Cecília. Dulce diz ao avô durante o jantar que gostaria de fazer ele ficar feliz, mas isso é difícil. Cecília diz para Gustavo que acha melhor os dois fingirem serem casados.