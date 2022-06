Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja esteve na governadoria do Estado na manhã de hoje (28), para a divulgação da Primeira Stage Race Gravel do Brasil, que será realizada no município de Bonito no mês de setembro. Mas a principal pauta foi sobre o aumento da tarifa de ônibus e a retirada de subsídios como o passe estudantil.

Questionado após a coletiva de imprensa sobre a situação do Consórcio Guaicurus e a greve de ônibus que pegou de surpresa a população campo-grandense, Azambuja disse que se reunirá com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes na tarde de hoje (28) para entender a gravidade do problema.

“Todas as notícias sobre ajuda do governo para Campo Grande saiu pela mídia. Não respondo por ela. Daqui a pouco, às 14h, vou me reunir com a prefeita e ouvi-la o que ela tem a dizer. Precisamos resolver isso, entender qual é o verdadeiro problema.

Azambuja disse à imprensa que a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes chegou a relatar sobre a retirada da gratuidade do passe estudantil, mas que o governador precisava entender se isso realmente é o empecilho, e afirmou que este assunto entre Consórcio Guaicurus e prefeitura municipal precisa ser encerrado.

“Adriane comentou comigo sobre o passe estudantil, mas não fala qual estudante? É isso que vamos conversar hoje a tarde. Precisamos subsidiar isso, sentar e conversar. O governo está de portas abertas a ajudar os municípios, por isso vou atender a prefeita de Campo Grande e ouvir o que ela necessita.

O portal O Estado Online está em contato com a prefeita Adriane Lopes e sua assessoria, mas até o momento não houve resposta.

Com informações da jornalista de politica, Bia Feldens.

