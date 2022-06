Capitão Contar é parabenizado em rede nacional e recebe apoio do apresentador Ratinho

O deputado estadual Capitão Contar (PRTB) esteve reunido nesta segunda-feira (20) com o apresentador Carlos Massa (Ratinho), em São Paulo (SP). A oportunidade proporcionou uma rica conversa acerca dos potenciais de Mato Grosso do Sul e, em especial, tudo o que pode ser feito para alavancar o potencial extraordinário que o nosso Estado possui.

Em seguida, o deputado e sua esposa, Iara Diniz, prestigiaram ao vivo “O Programa do Ratinho”, no SBT – Sistema Brasileiro de Televisão.

“Tive uma excelente reunião com uma pessoa que admiro, respeito e que é um dos maiores apresentadores da TV brasileira, o Ratinho. Uma boa conversa sobre política, Brasil, um pouco de tudo, mas em especial sobre como Mato Grosso do Sul pode ser muito mais próspero e tudo o que podemos fazer para o potencial do nosso Estado desabrochar. Sempre justo e certeiro em seus posicionamentos, sempre defendendo o nosso País e os brasileiros. Obrigado pelo convite para prestigiar seu programa e ver de perto a alegria que você transmite para todos”, declarou Capitão Contar.

Durante a transmissão ao vivo, Ratinho parabenizou o trabalho realizado pelo deputado Capitão Contar em Mato Grosso do Sul e declarou seu apoio.

“Capitão! Obrigada pela sua presença, da sua esposa, minha querida amiga Iara. Um abração! Parabéns, pelo que você está fazendo pelo Mato Grosso do Sul! É assim mesmo! Forte! Força! Tamo junto”, declarou o apresentador Ratinho.

