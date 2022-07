Candidatura de Hellen à deputada estadual é homologada em convenção do União Brasil

A professora de Educação Física tem nome aprovado para disputar uma das 24 vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Na convenção realizada na noite de sexta-feira (22/07) em Campo Grande (MS), a presidente estadual do União Brasil, senadora Soraya Thronicke, homologou a candidatura da professora de Educação Física Hellen Madona à deputada estadual nas eleições de outubro deste ano. Presidente estadual do União Brasil Mulher e coordenadora do Programa Brasil Certo em Mato Grosso do Sul, ela agora pretende dar um salto maior na carreira política e buscar uma vaga na Assembleia Legislativa.

“Até então, estávamos em um momento de construção da nossa candidatura, tendo conversas olhos nos olhos com os nossos apoiadores e criando um corpo para iniciar nossa caminhada. Agora, com a convenção, vamos desenvolver a musculatura da nossa campanha para colocá-la nas ruas e trabalhar para mostrar aos eleitores que posso ser uma boa opção para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul”, declarou Hellen Madona.

A professora de Educação Física lembra que iniciou sua trajetória política há apenas três anos e, portanto, tudo está sendo muito novo. “Porém, os eleitores podem ter certeza de que estou sendo sincera e transparente na hora de apresentar minhas propostas. Sei que somente assim vou continuar conquistando a confiança das pessoas para que, em outubro, possa contar com o voto delas, tanto em Campo Grande, quanto nas cidades do interior do Estado”, reforçou.

Biografia

Formada em Educação Física pela UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) no ano de 2001, Hellen Madona tem 41 anos de idade, é natural de Campo Grande (MS), casada e mãe de uma filha. A maternidade é tão importante na vida dela que rendeu um livro: “Uma Gravidez de 9 anos”. A obra conta os nove meses de gravidez e outros três meses pós-parto da autora. O livro foi lançado no dia 9 de dezembro de 2021 e a arrecadação das primeiras vendas foi para a comunidade do Portal Caiobá.

Além de escritora e professora de Educação Física, profissão que lhe rendeu o apelido de Madona por ser apaixonada pela cantora norte-americana e sempre parar as aulas na academia Prátika para assistir aos videoclipes da pop star, Hellen também é liderança política. Desde 2020 é presidente estadual do União Brasil Mulher e coordenadora do Programa Brasil Certo, que foi criado pela senadora Soraya Thronicke à frente do União Brasil Mulher Nacional com o objetivo de orientar mulheres sobre como participar da política de forma responsável.

Neste ano, ela vai disputar a primeira eleição, concorrendo ao cargo de deputada estadual para ajudar a aumentar o número de mulheres na Assembleia Legislativa. A área de assistência social e as causas dos direitos das mulheres são as grandes bandeiras de Hellen Madona, que tem trabalhado com afinco na ajuda das comunidades carentes e também na formação política das lideranças feministas do Estado. ​

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.