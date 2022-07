Idoso é preso em flagrante após esfaquear jovem suspeito de roubo

Um idoso de 71 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo (24) após ter esfaqueado um jovem de 26 em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande. A vítima ficou com as vísceras expostas após o crime e foi transferido para Campo Grande devido aos ferimentos.

Segundo o site Notícias do Cerrado, uma equipe da Polícia Militar foi chamada por servidores do Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, com a informação de que uma pessoa deu entrada no pronto socorro do hospital vítima de arma branca, com “ferimento no abdômen com exposição de evisceração abdominal”.

O jovem foi encaminhado para Campo Grande para passar por procedimento cirúrgico devido a gravidade dos ferimentos.

Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunhou contou a polícia que houve uma discussão entre o autor e a vítima, devido a um suporto furto de tábuas de madeira utilizadas em uma construção na casa do idoso.

Durante a discussão, o idoso pegou uma faca, com lâmina de 15 centímetros e desferiu golpes na região do abdômen da vítima. A Polícia Militar de Ribas do Rio Pardo foi até o local da ocorrência e identificou o autor do crime, que confessou a ação e mostrou aos polícias onde escondeu a arma.

O idoso disse que cometeu o crime pois estava cansado de ser furtado pela vítima. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. O foi registrado como homicídio simples na forma tentada.