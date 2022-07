Um jovem de 17 anos foi agredido com golpes de facão, na madrugada de domingo para segunda (25), no acampamento Ñu Verá, em Dourados.

O adolescente teria levado os golpes de facão após entrar em uma briga com um homem de 22 anos. As agressões teriam atingido a cabeça do menino, que ficou sangrando.

Ele foi levado para UPA, medicado e em seguida liberado.

O autor das agressões foi identificado, detido e posteriormente liberado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.