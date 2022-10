Candidatos “esbarram” na região do sudoeste nesta sexta

Hoje (28), a agenda dos candidatos ao governo do Estado será no interior e o que chama atenção que ambos farão a mesma região na briga pelos votos.

A região escolhida é a Sudoeste do Estado. Capitão Contar (PRTB) visita Maracaju, Sidrolândia, Jardim e Bonito enquanto na mesma estrada e rota o candidato Eduardo Riedel (PSDB) vai até as cidades de Naviraí e Jardim, onde participa de carreata e caminhada, conversa com a população e reforça a importância de ir às urnas no domingo, votando 45. De tarde vai a Ladário e Corumbá, Riedel termina o dia com reuniões com lideranças.

Hoje (28), será a vez do fim da propaganda eleitoral na TV e na rádio. último dia para realizações de debates, também, assim como divulgações na imprensa.

