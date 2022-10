Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Se você pensa em dar uma guinada na carreira, mudar de emprego ou repensar seus objetivos de vida, este pode ser um bom dia para amadurecer a ideia e planejar os passos necessários para chegar aonde deseja. Saturno na Casa 10 deve ajudá-la a tomar decisões firmes e maduras, enquanto a Lua garante que vai equilibrar bem razão e emoção. Também é um bom momento para mudar algo no visual. Na paquera, atração por alguém da turma pode causar dúvidas e insegurança. Não é melhor conversar? Relação em crise corre perigo e você pode preferir a liberdade. Se o romance vai bem, a intimidade deve esquentar.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você vai se sentir mais confortável e estimulada no trabalho se puder contar com os colegas e agir em equipe. Melhor ainda se tiver ao seu lado alguém mais experiente, que possa guiar seus passos e ensinar o caminho das pedras para alcançar o sucesso. Netuno retrógrado e tenso na Casa 10 só recomenda que você não sonhe alto demais e não tente pular etapas. O sucesso virá, sim, mas só depois de muito empenho e subindo um degrau de cada vez. No amor, cuidado para não se iludir nem se enganar com falsas aparências. No romance, valorize as afinidades e os planos em comum, mas respeite as diferenças.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Saturno na Casa 8 incentiva você a buscar mais estabilidade no emprego e a defender com persistência o seu lugar ao sol. Procure organizar bem as tarefas e cumprir o serviço em dia. Apenas cuide para não assumir responsabilidades demais e acabar prejudicando a sua saúde. Aliás, é um bom momento para investir em uma reeducação alimentar e uma mudança de hábitos em busca de mais qualidade de vida: cuide-se bem! Atração por colega ou por uma pessoa próxima tende a ficar mais forte e você saberá o que fazer. Na união, você vai apoiar o par em tudo que puder. Quebre a rotina na intimidade: inove!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Lua e Saturno ajudarão você a encontrar o equilíbrio perfeito entre a descontração e a seriedade hoje. Se por um lado a Lua renova seu entusiasmo, criatividade e alegria, do outro Saturno vai trazer mais responsabilidade para as relações e parcerias. Se souber usar bem essas energias, você vai se unir aos colegas e trabalhar com toda dedicação, mas mantendo o bom humor e a leveza que fazem tudo parecer mais fácil. Conte com a sua criatividade e não deixe de fazer uma fezinha. Quem está livre pode se interessar por uma pessoa mais madura a experiente. Romance estável. Invista na sedução sem timidez.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Saturno na Casa do Trabalho ajudará você a encarar seus compromissos com muita firmeza. Sua postura séria e madura dará segurança aos chefes e pode até ajudá-la a assumir novas responsabilidades no emprego. O convívio com a família também recebe bons estímulos. Quem trabalha em casa ou em parceria com parentes pode contar com ótima sintonia para tocar a tarefas e buscar bons resultados. No amor, cuidado para não se machucar ao insistir demais em uma reconciliação que não vale mais a pena. O romance pede mais confiança. Não deixe a família interferir demais na relação.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você vai contar com boa sorte e muita criatividade nesta sexta-feira. As coisas não vão cair do céu – será preciso batalhar. Mas se fizer a sua parte, o astral cuidará para que tudo corra bem e a seu favor. Você terá ótimas ideias e muita habilidade para defender suas opiniões e convencer as pessoas. Pode fazer acordos bem sólidos e vantajosos. Só precisa ter cuidado com fofocas e mal-entendidos, especialmente no fim do dia. Na paquera, pessoas maduras e sérias terão mais chance de atrair a sua atenção. Para quem já encontrou sua alma gêmea, o céu indica boa sintonia e boas conversas. Invista na sedução.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua incentiva você a olhar com mais atenção para as finanças. Você vai querer buscar formas alternativas de aumentar seus ganhos para tornar sua vida mais segura e confortável. Pode faturar uma boa grana com uma receita ou ideia de família. Busque a orientação dos mais velhos. Aposte, também, na sua experiência e nas coisas que você sabe fazer bem. Ao mesmo tempo, controle seus gastos. Evite exagerar nas despesas com coisas supérfluas ou com diversão cara. Não se deixe enganar na paquera. Vá devagar até conhecer melhor o alvo. Na união, controle a sua possessividade para não prejudicar o romantismo.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Seu entusiasmo será contagiante e deve ajudá-la a deixar os ambientes mais leves e descontraídos, seja em casa ou no trabalho. Você vai falar com muita convicção e transmitirá muita segurança às pessoas ao defender as suas ideias. Convém até ter cuidado para não parecer muito dona da verdade ou falar de um jeito que pareça autoritário demais. A noite pode ficar tensa em família. Aceite convites dos amigos e saia um pouco para a poeira baixar. Nas paqueras, seja você mesma para atrair alguém que realmente combine com seu jeito. Estimule o diálogo no romance, mas evite remoer o que já passou.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os astros darão uma força para você cortar alguns gastos e economizar uma grana para conseguir quitar uma dívida e se livrar as preocupações. Saturno na Casa 2 avisa que o dinheiro virá do seu trabalho e persistência, por isso, encare o trabalho com responsabilidade, sempre de olho nas oportunidades de faturar. Se o romance é secreto, é bom redobrar a cautela e a discrição para não ser descoberta. Na vida a dois, cuidado com mentiras, intrigas e indiretas. Diga o que quer dizer sem rodeios ou joguinhos. É importante manter um diálogo aberto e claro para não dar brecha à insegurança.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua na Casa 11 incentiva você a olhar para o futuro e investir na realização dos seus projetos. Você saberá bem o que quer e terá força de sobra para investir nos seus ideais. Saturno na Casa 1 aumenta o seu senso de responsabilidade e ajuda a manter o foco no que realmente importa. Conte com o apoio dos amigos para o que precisar, menos para arranjar dinheiro. Ciúmes de amigo(a) pode indicar o início de uma paixão e é possível que isso deixe você um tanto insegura: avalie. No romance, que tal aproveitar o momento para fazer planos para o futuro a dois? Não deixe o ciúmes atrapalhar.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua desperta seu lado mais ambicioso e incentiva você a investir pesado na carreira. Procure mostrar o seu potencial e o seu desejo de subir na vida, pois isso indicará aos chefes que eles podem contar com você. Não permita que nada abale a sua confiança e autoestima. Se bater insegurança, respire fundo e reaja. Se quiser mesmo o sucesso, terá que se livrar a insegurança já. Fortaleça a confiança na união e lutem juntos pelos objetivos em comum.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sua disposição para aprender e evoluir continua acentuada, por isso, vale a pena investir em cursos, concursos, palestras e treinamentos que possam contribuir com o seu currículo. Outra boa opção é se aproximar de pessoas experientes, sábias e bem-sucedidas que possam orientar, aconselhar e ensinar você. Quem planeja viajar depois do expediente pode enfrentar alguns imprevistos – redobre a cautela e não dê sopa ao azar. Quem está livre vai seguir aquele ditado que diz ‘antes só do que mal acompanhada’ e vai preferir curtir a liberdade. Quem já tem seu par deve fortalecer a confiança e a parceria.

