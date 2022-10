Sextou: Chegou o fim de semana do Halloween!

Já preparou sua fantasia? Porque a programação nós trazemos aqui

Chegamos ao último fim de semana do mês de outubro e tem eleição no domingo. Mesmo assim, temos opções de entretenimento e muita diversão para todo mundo: crianças, jovens, adultos, para a família e para os amigos.

Para quem gosta de curtir a multiculturalidade e se fantasiar nessa data, tem festa à fantasia, inclusive, com premiação, e shopping promovendo o tão conhecido “doces ou travessuras”. Além disso, tem também troca de figurinhas da Copa do Mundo, Static Monsters e muito mais, confira!

Sexta-feira – 28/10

Halloween Blues Bar

Na sexta-feira, a partir das 20h, tem a já tradicional festa Halloween Blues Bar, com decoração interativa, concurso com premiação em dinheiro para as melhores fantasias e muito rock’n’roll, com as bandas Rádio Paulista, de Campo Grande, e Guns n’ Roses Cover, de São Paulo.

Os ingressos custam R$ 30, já estão no 3º lote e podem ser adquiridos por meio do link: https://www. s y m p l a . c o m . b r / e v e n t o /5-halloween-blues-bar/1710893.

O Blues Bar fica na Rua 15 de Novembro, 1.186, Centro.

Michael Jackson Cover

Sexta-feira a Sunset Growler Station recebe, a partir das 21h, o espetáculo “Wendel Jackson Moonwalk Tribute”, com o cantor e dançarino Wendel Jackson, que apresenta uma performance de fazer cair o queixo trazendo os maiores sucessos do eterno “Rei do Pop”.

A abertura será de Franz. Os ingressos custam R$ 40 (3º lote) e podem ser adquiridos no link:https://www.sympla.com.br/evento/wendel-jackson-moonwalk-tribute-no-sunset-growler/1745928

A Sunset Growler Station fica na Avenida Afonso Pena, 5.668, Chácara Cachoeira.

