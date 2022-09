Candidatos ao Governo apresentaram propostas na OAB/MS

Na reta final das eleições, os candidatos ao Governo do Estado e Senado Federal expuseram suas propostas para a população e advocacia do Mato Grosso do Sul, em debate na Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS).Compareceram os candidatos a Governador Gisele Marques, Eduardo Riedel, Adonis Marcos, Capitão Contar, Marcos Trad e André Puccinelli e para Senador, Luiz Henrique Mandetta. Cada candidato teve 5 minutos para apresentar suas propostas, em especial as voltadas à advocacia.

A mesa foi presidida pela Vice-Presidente Camila Bastos, acompanhado do Secretário-Geral Luiz Renê G. do Amaral, Secretária-Adjunta Janine Delgado, Tesoureiro Fábio Nogueira, o membro honorário vitalício e Conselheiro Federal Mansour Elias Karmouche, Conselheira Estadual Ana Medeiros e o Presidente da Comissão de Direito Eleitoral Márcio Ávila.

A proposição para o debate foi feita pelo Conselheiro Federal Mansour Elias Karmouche, que agradeceu a presença de todos neste ato democrático. “Talvez o Brasil seja um dos países que mais realiza eleições no Planeta, tem-se o conhecimento de que há 500 anos já se tem eleições no Brasil, e de lá pra cá o sistema foi sendo aprimorado. Eu acho que a sociedade espera muito que a nossa instituição continue exercendo esse papel crítico nos momentos que mais a sociedade precisa. Quero parabenizá-los por estarem colocando o nome de vocês à disposição da nossa sociedade”.

Camila Bastos destacou a importância da apresentação para a democracia. “O objetivo desta noite foi a apresentação das propostas, em especial no tocante à advocacia e, consequentemente, a toda a sociedade. Nosso compromisso é com a cidadania, a democracia, com a Constituição. Esperamos contar com o apoio na defesa e luta pelas prerrogativas e outras pautas de defesa não só a advocacia, mas a sociedade”.