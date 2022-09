Linhas de ônibus mudam e passe será gratuito no próximo domingo

A Prefeitura de Campo Grande-MS vai adotar a gratuidade do transporte público coletivo de passageiros para o próximo domingo (2), dia do primeiro turno das Eleições Gerais Majoritárias de 2022.

A gratuidade será no período das 05h às 18h, com o objetivo é garantir a mobilidade dos eleitores no dia do pleito, assegurando o direito ao voto. As urnas ficam disponíveis aos eleitores das 7h às 16h (horário de MS).

Além disso, as linhas de ônibus do transporte público coletivo irão operar de maneira especial para atender a demanda da eleição. Confira as mudanças no link.

A medida considera proporcionar o direito à cidadania através da votação nas eleições para pessoas de baixa renda; considera também que a FNP (Frente Nacional de Prefeitos) enviou ofício ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), reafirmando o compromisso de garantir o transporte público gratuito no dia das eleições.

Conforme a decisão que será publicada no Diogrande por meio de Decreto, nas Eleições Gerais Majoritárias no Brasil do dia 2 de outubro de 2022, toda a operação do Sistema de Transporte Coletivo de passageiros da cidade de Campo Grande-MS, terá acesso gratuito, das 5 horas às 18 horas.

A gratuidade também contemplará o 2º turno das eleições, prevista para a data de 30 de outubro de 2022, caso ocorra. A gratuidade não abrangerá os ônibus de linhas executivas.