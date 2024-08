Candidatos à prefeitura de Campo Grande participarão de primeiro debate nesta segunda-feira

Candidatos à prefeitura de Campo Grande participarão do primeiro debate desta campanha eleitoral, nesta segunda-feira (19). O debate, promovido pela ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), terá início às 19h, no Clube de Campo da ACP.

A Educação será o tema do debate. O público poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal do Sindicato no YouTube.

Os candidatos a prefeito da Capital Sul-mato-grossense seguem com suas estratégias para alcançar o eleitorado rumo às eleições municipais, previstas para o dia 6 de outubro de 2024.