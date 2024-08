Lula e ex-presidentes lamentam a morte de Silvio Santos: “Fez muita gente feliz”

No domingo (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou sua profunda admiração e respeito por Silvio Santos, que faleceu no sábado (17) aos 93 anos, em São Paulo. Em suas declarações, Lula destacou o impacto positivo que o icônico apresentador e empresário teve sobre milhões de brasileiros ao longo de sua carreira.

“Silvio Santos tem muita responsabilidade com o entretenimento de milhões de brasileiros durante muitos anos”, afirmou o presidente, ressaltando o papel de Silvio como uma figura motivadora para o público. “Eu acho que tem pessoas que não morrem. Eu penso que ele não morreu, ele foi fazer uma viagem”, acrescentou Lula, demonstrando sua crença em um mundo “melhor e mais justo” onde Silvio Santos estaria agora.

O presidente também decretou luto oficial de três dias em todo o país em homenagem ao fundador do SBT. “As pessoas que admiramos não morrem, porque ficam em nosso pensamento. Eu tenho boas e belas lembranças do Silvio Santos na televisão”, disse Lula, durante entrevista na sede da Dataprev, em Brasília, após monitorar o Concurso Público Nacional Unificado (CNU).

Além de Lula, ex-presidentes brasileiros também expressaram suas condolências e lembranças sobre Silvio Santos, destacando sua contribuição única ao entretenimento e à comunicação no Brasil.

O ex-presidente Jair Bolsonaro elogiou o espírito empreendedor de Silvio Santos, ressaltando sua trajetória inspiradora: “Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil”.

Michel Temer, que presidiu o Brasil entre 2016 e 2019, ressaltou a capacidade de Silvio Santos de unir as pessoas, independentemente de gostos pessoais. “Mesmo quem não gostava dele, o respeitava e o amou, cada um à sua maneira, porque foi autêntico. O Brasil, país rico por sua diversidade, ama seus filhos que não desistem de si mesmos”, afirmou Temer.

Fernando Collor de Mello, ex-presidente entre 1990 e 1992, destacou a personalidade cativante de Silvio Santos, classificando-o como o maior comunicador do país. “Dono de um carisma único, ele entrou em nossas casas nos presenteando com muita alegria por mais de 60 anos”, escreveu Collor em suas redes sociais.

José Sarney, que liderou o Brasil de 1985 a 1990, também destacou o legado de Silvio Santos, sublinhando seu carisma e talento. “Ele deixava presente para todos um talento e uma presença que ficará indelével na televisão brasileira. Assim, ele ocupa hoje um lugar na história da televisão do Brasil e soube lidar com a alegria, com a ironia, com a brincadeira de uma maneira que isso tudo, dentro da sua personalidade, dentro do seu programa, constituía um apelo popular muito grande”, declarou Sarney.

