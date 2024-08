Superlua azul: fenômeno acontece nesta segunda-feira (19)

Quem olhar para o céu na noite desta segunda-feira (19), vai encontrar uma lua mais cheia e mais brilhante: é a superlua Azul. O fenômeno ocorre quando a Lua está em fase cheia e coincide com o perigeu, período em que ela se aproxima da Terra. Com isso, ela parece maior e mais brilhante no céu.

Esse evento ocorre uma vez a cada 2 anos, e hoje poderá ser visto de qualquer lugar do Brasil.

Veja como observar a superlua

A previsão é que a Lua apareça no céu a partir das 15h25 (horário de Brasília). No entanto, a melhor visualização será ao anoitecer. Não será necessário qualquer equipamento para observar. Pelo contrário, a olho nu, ela parecerá enorme e brilhante no céu.

Os especialistas alertam que a observação precisa ser feita em locais sem nebulosidade.

