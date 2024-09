Candidato pelo PL, Trutis diz que será vereador que vai fiscalizar o Poder Público

Ex-deputado federal pelo PL e agora candidato a vereador por Campo Grande, Loester Trutis diz que quer ser reconhecido pelo que já fez enquanto ocupou cargo no Congresso Nacional.

De acordo com Trutis, ele e o partido estão confiantes na candidatura, pois nas eleições de 2022 teve quase 9 mil votos. “Mesmo com a pulverização de votos, acredito que a gente tem um eleitorado fiel dentro de Campo Grande e foi por isso que o partido falou que precisava, eu não estava com intenções de sair nessa legislatura agora, mas entrei para fazer um reforço da chapa e atingir o maior número possível de vereadores para o PL”, contou ao Jornal O estado.

De acordo com Trutis, o convite veio pelo presidente do PL Nacional, Valdemar Costa Neto do PL e foi ratificado pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro. Ele alega ter o “perfil popular” e que já tinha intenção de sair para vereador em 2020, antes das eleições de 2018.

O candidato falou ser a favor das emendas e não tem medo das críticas. ”Todos os meus gastos foram dentro da legislação, não entendo essa demonização da emenda. Eu confio muito mais nos deputados federais para decidir o destino do dinheiro dentro do estado do que o Governo Federal, eu sou municipalista, faço parte da Associação Federal dos Municípios, então o dinheiro que nós pagamos nos impostos tem que ser usado na cidade, então quem melhor do que quem mora na cidade, a própria população e o político que ela elegeu para saber para onde que vai esse dinheiro”.

Segundo Trutis, seu diferencial é que ele não é candidato de alguém. “Eu vou encher o saco do próximo prefeito seja ele quem for, apontando o erro que precisar”.

Candidato destacou alguns trabalhos feitos durante seu mandado como deputado federal e que coincidem com o trabalho de vereador. “Eu já fazia fiscalizações, no CEM, nas UPAS, fiscalizei entregas de dietas interinas para mães atípicas, de fraldas. Eu mandei R$ 1,5 milhão para a Prefeitura de Campo Grande comprar leite. São R$ 196 milhões que eu trouxe de verbas federais aplicadas nos 79 municípios. Eu sou o vereador que vai fiscalizar o prefeito que vier”.

Trutis defendeu todo os ideais e é uma opção para o conservadorismo. “O sul-mato-grossense mostrou nas últimas eleições que os votos foram em nomes conservadores, deputados como o Pollon, o Rodolfo Nogueira. Mato Grosso do Sul é um Estado 67% conservador [de acordo com números de votos das últimas eleições], quero ser julgado não pelo que eu estou prometendo fazer, mas pelo que eu fiz. Lutar contra o aborto, o porte de drogas perto das nossas crianças e exigir leis mais duras para estupradores e assassinos de mulher”, finalizou.

Por Carol Chaves

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.